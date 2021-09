Creative Arts Emmy 2021: domina La Regina degli Scacchi, tutti i vincitori

La Regina degli Scacchi ha ottenuto sette premi durante i Creative Arts Emmy 2021, in cui, tra le piattaforme, ha dominato Netflix con 12 premi.

12—Set—2021 / 10:40 AM

La prima parte degli Emmy Awards è stata assegnata durante i Creative Arts Emmy 2021, ovvero i premi tecnici che hanno anticipato la serata del 19 settembre in cui verranno assegnati tutti gli Emmy più importanti. A dominare i Creative Arts Emmy 2021 è stata La Regina degli Scacchi con sette premi.

Tra le piattaforme streaming che hanno ottenuto più premi durante i Creative Arts Emmys 2021 ci sono Netflix che ha dominato con 12 premi, Disney+ che ne ha ottenuti 6, Apple TV+ ed HBO che ne hanno conquistati 4.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutti i vincitori.

Costumi Fantasy/Sci-Fi

WandaVision – Marvel Disney+

Fotografia per uno show

A Black Lady Sketch Show • Sister, May I Call You Oshun? HBO

Sound editing comedy o drama

Lovecraft Country • Sundown HBO

Sound Editing per miniserie, serie antologica o Film o Speciale

La Regina Degli Scacchi – Netflix

Sound Editing per Comedy o drama da 30 minuti o animazione

Love, Death + Robots • Snow In The Desert Netflix

Sound Mixing per comedy o drama

The Mandalorian • Chapter 13: The Jedi Disney+

Sound Mixing per miniserie, antologia o film

The Queen’s Gambit • End Game Netflix

Fotografia multi camera per una comedy

The Conners – ABC

Single – Camera Picture Editing per un Drama

The Crown – Netflix

Single – Camera Picture Editing per una comedy

Ted Lasso Apple Tv+

Single Camera Picture Editing per limited o antologia o film

La Regina degli scacchi – Netflix

Fotografia per una serie da 30 min. Single camera

The Mandalorian Disney+

Sound Mixing per comedy o drama da 30 min o animazione

Ted Lasso Apple Tv+

Sound Mixing per show o speciale

David Byrne’s American Utopia HBO

Costumi per show, non fiction, reality

Black is King Disney+

The Masked Singer Fox

Sherman’s Showcase Black History Month Spectacular IFC

Costumi contemporanei

Pose FX

Costumi “period”

La Regina degli scacchi – Netflix

Fotografia per una serie multi-camera

Country Comfort – Netflix

Fotografia per single camera (da un’ora)

The Crown – Netflix

Fotografia per limited o antologia

La Regina degli Scacchi – Netflix

Production Design per un programma scritto (30 min)

WandaVision Disney+

Production Design per un programma scritto period o fantasy

La Regina degli Scacchi Netflix

Production Design per un programma scritto contemporaneo

Mare of Easttown HBO

Production Design per uno show

Oscar ABC

Production Design per un varietà

Saturday Night Live – NBC

Makeup Prostetico

The Mandalorian Disney+

Trucco contemporaneo per show, reality

Saturday Night Live NBC

Trucco contemporaneo non prostetico

Pose FX

Trucco period non prostetico

La regina degli scacchi Netflix

Programma interattivo

Space Explorers: The ISS Experience Oculus

Programma interattivo innovativo

For All Mankind: Time Capsule Apple TV+

Motion Design

Calls – Apple Tv+

Hairstyling per show o reality

Saturday Night Live NBC

Hairstyling period

Bridgerton – Netflix

Hairstyling contemporaneo

Pose FX

Main title Design

The Good Lord Bird Showtime