La Regina degli Scacchi è la serie più vista di sempre su Netflix

La Regina degli Scacchi è diventata la serie TV più vista di sempre su Netflix durante il primo mese di disponibilità sulla piattaforma.

In 28 giorni La Regina degli Scacchi ha segnato un record su Netflix: si tratta della serie limitata più vista di sempre sulla piattaforma streaming durante il primo mese di disponibilità. Secondo quanto riferito sarebbero stati 62 milioni gli abbonati che hanno guardato la serie TV.

La Regina degli Scacchi è entrata nella top 10 delle serie più guardate in 92 Paesi, ed è arrivata al primo posto in 63 Nazioni, tra le quali Regno Unito, Argentina, Israele e Sud Africa.

Peter Friedlander di Netflix ha dichiarato sul successo della serie:

Quando tre anni fa Scott Frank si è approcciato all’adattamento di questa serie TV abbiamo pensato che fosse una storia convincente. Beth è un personaggio svantaggiato che si deve confrontare con la dipendenza, e con perdite e abbandoni. Il suo successo parla dell’importanza della perseveranza. Nessuno di noi però avrebbe potuto immaginare che questo telefilm avrebbe raggiunto risultati del genere.

Il cast della serie vede Anya Taylor-Joy vestire i panni di Elizabeth Harmon, Marielle Heller come Mrs. Alma Wheatley, Thomas Brodie-Sangster interprete di Benny Watts, Moses Ingram come Jolene, Harry Melling interprete di Harry Beltik, e Bill Camp come Mr. Shaibel.