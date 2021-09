WhatsApp: in beta la trascrizione degli audio per iOS

Nel corso degli scorsi mesi si è già parlato di come gli audio di WhatsApp potessero essere trascritti attraverso un’app esterna di terze parti, visto che l’applicazione non supporta ancora la funzionalità in questione, che risulterebbe particolarmente utile per gli utenti. Per fortuna, come ci riportano le pagine di WABetaInfo, il colosso sta attualmente lavorando alla funzionalità in questione, com’è emerso dalle versioni beta dell’applicazione di messaggistica, anche se non per tutti.

Come spiegato, non si tratterà di un servizio fornito da WhatsApp grazie alle infrastrutture di Facebook, visto che a occuparsi del tutto dovrebbe esserci Apple. Attraverso i messaggi audio, il colosso di Cupertino avrà modo di migliorare la propria tecnologia per il riconoscimento, ma ovviamente l’obiettivo è quello di non mettere a rischio l’identità e la privacy degli utenti. Come di consueto, non dovrebbe trattarsi di un fattore obbligatorio, ma di una scelta utile nel momento in cui si decide di optare per la trascrizione, che richiederà permessi ulteriori almeno per la prima volta in cui si procede con quest’opzione.

È stato specificato che stando alla versione attuale di WhatsApp, in seguito alla trascrizione dovrebbe essere salvato un messaggio che permetta agli utenti di inviare il tutto anche in seguito. Purtroppo, attualmente non ci sono conferme relative al fatto che questa potrebbe arrivare su Android, ma non è detto che in seguito all’annuncio del tutto non venga scelto un metodo di trascrizione diverso per permettere a tutti gli utenti di fruire della funzionalità.

Non sappiamo quando quello che è stato anticipato dalla beta dovrebbe all’effettivo arrivare sui sistemi, ma speriamo di poterne scoprire presto di più grazie a delle comunicazioni da parte di Facebook, specialmente in questo periodo particolarmente pronta ad aggiungere novità per la sua app utilizzata in tutto il mondo.