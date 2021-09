Diana: The Musical – Il trailer di Netflix dello spettacolo di Broadway in uscita a ottobre

Considerando l’uscita di Spencer, e la presenza della principessa Diana in The Crown, non finiscono gli omaggi all’ex consorte del principe Carlo, con Netflix che distribuirà l’1 ottobre Diana: The Musical, lo spettacolo teatrale di Broadway di cui è stato da poco pubblicato il trailer.

Ecco il trailer di Diana: The Musical.

Lo spettacolo è stato ripreso nel 2020 al Longacre Theatre di Broadway (e considerando i tempi di pandemia non era presente il pubblico in sala), Diana ha come protagonisti Jeanna de Waal nei panni di Diana, Roe Hartrampf come il principe Carlo, Erin Davie nei panni di Camilla Parker Bowles e Judy Kaye come la Regina Elisabetta.

Lo spettacolo dedicato a Diana riprenderà ufficialmente il 2 novembre, con un’apertura ufficiale che avverrà il 17 novembre. Il musical è stato scritto da Joe DiPietro mentre la musica è di David Bryan, la coreografia è di Kelly Devine, mentre la supervisione e gli arrangiamenti sono di Ian Eisendrath.

Ricordiamo che, nel frattempo, a Venezia 78 è stato mostrato in anteprima il film Spencer, anch’esso dedicato alla principessa Diana, e che ha come protagonista Kristen Stewart. Alla regia del lungometraggio c’è Pablo Larraín, che ha già lavorato sul biopic dedicato a Jacqueline Kennedy.