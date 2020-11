The Crown 4: le prime immagini del fidanzamento di Charles e Diana

Le nuove immagini della stagione 4 di The Crown, in uscita su Netflix domenica 15 novembre, ricreano quasi esattamente le foto del fidanzamento di Charles e Diana.

Le nuove immagini della stagione 4 di The Crown, in uscita su Netflix domenica 15 novembre, ricreano quasi esattamente le foto del fidanzamento di Charles e Diana. La serie di Netflix per lo più storicamente accurata, creata e scritta da Peter Morgan, che ha scritto la sceneggiatura del film The Queen, è uno dei drammi più popolari del servizio di streaming.

The Crown è un’epopea che racconta il regno della regina che ha servito più a lungo nella storia britannica. La prima stagione, con Claire Foy nei panni della regina, ha trattato della sua ascesa al trono dopo la morte del padre, mentre la seconda ha trattato della fine degli anni Cinquanta e i disordini sociali degli anni Sessanta.

La terza stagione si è svolta principalmente negli anni Settanta e ha sostituito il cast principale con attori più anziani, in coincidenza con la mezza età della Regina. La vincitrice dell’Oscar Olivia Colman ha sostituito Foy nel ruolo principale, e Josh O’Connor si è unito al cast, interpretando il principe Carlo.

La quarta stagione affronterà gli anni Ottanta, con il ruolo di due donne fondamentali della storia britannica: Margaret Thatcher, la prima donna Primo Ministro inglese, e Lady Diana Spencer, che ha incantato il mondo durante il suo regno come Principessa. Gillian Anderson interpreta la Thatcher, ed Emma Corrin interpreta Diana, la stagione si concentrerà sulla difficoltà della Regina a negoziare con queste due nuove donne nella sua vita.

Ora, in vista del debutto dello show di questo fine settimana, Netflix ha rilasciato nuove immagini per promuovere la stagione 4. Le foto ritraggono O’Connor e Corrin nel personaggio di Charles e Diana e ricreano le loro vere foto di fidanzamento. Una delle immagini è talmente accurata da essere quasi indistinguibile dall’originale. Potete vedere le immagini qui sotto.