Android 12.1: l’update arriverà prima di Android 13?

Non è passato molto da quando Google ha finalmente rilasciato la beta finale di Android 12, di cui abbiamo avuto modo di parlarvi nell’articolo a cui potete accedere semplicemente seguendo questo link. Mentre il lancio si avvicina e gli utenti si chiedono se avranno modo di scoprire ulteriori novità pronte a giungere all’interno del sistema, un recente report potrebbe aver sconvolto il futuro che il nuovo aggiornamento avrà. Per il momento, non è infatti ancora dare per scontato che Android 13 arriverà dopo il 12, visto che Google potrebbe optare come successo in passato per una versione intermedia.

Stando alle dichiarazioni, si parla di Android 12.1, un update minore non sufficiente a garantire un salto di potenzialità che giustifichi l’arrivo ad Android 13, a questo punto potenzialmente più lontano di quel che immaginiamo. C’è da dire che il tutto non avveniva da Android 8.1 Oreo, visto che Google ha fermato da tempo questo tipo di aggiornamenti, e di conseguenza una scelta come la seguente risulta abbastanza potenzialmente negativa, specialmente per chi non vede l’ora di scoprire cosa arriverà dopo le novità di Android 12 e potrebbe essere costretto a dover aspettare molto.

Sembra che gli sviluppatori siano stati avvisati di aggiornare le proprie app al livello API 31, e le indagini di XDA-Developers potrebbero aver scoperto che invece il livello 32 riguarda una versione successiva e aggiornata di Android 12, al posto che Android 13.

Resta comunque il fatto che nonostante gli indizi che Google ha lasciato sparsi qua e là, notati repentinamente da parte degli sviluppatori competenti, quanto emerso non è ancora confermato. Staremo quindi a vedere solamente nel corso dei prossimi anni come lo sviluppo del sistema operativo andrà avanti, se con un nuovo aggiornamento netto dopo Android 12 o se si opterà invece per una breve pausa.