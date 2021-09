Android 12: disponibile l’ultima beta, il lancio è vicino

Il debutto di Android 12 è pressoché confermato per settembre, e l'ultima beta del sistema è arrivata per fornire stabilità al tutto prima del lancio imminente.

Si parla molto in questi giorni del debutto di Android 12, il quale è particolarmente atteso dalla community per via delle mille porte che potrebbe essere in grado di aprire, aprendo la strada anche ai vari sistemi operativi che si baseranno sulle sue funzionalità. Sembra che settembre potrebbe essere il mese giusto, per via di due importanti dettagli e di una precedente dichiarazione della compagnia. Vi abbiamo recentemente parlato infatti della data d’uscita di Color OS 12, approfondita all’interno di questo articolo, e inoltre finalmente l’ultima beta del nuovo OS di Google è stata rilasciata per gli utenti che aderiscono al programma.

Il dado è quindi probabilmente tratto, visto che la beta 5 di Android 12 sottolinea il fatto che il lancio del sistema è davvero vicino, e sembra che avremo modo di averci a che fare già nel giro di qualche settimana. C’è da dire che però il nuovo aggiornamento non integra importanti funzioni ulteriori rispetto a quelle già presenti, e si presenta piuttosto per fornire stabilità alla beta precedente, avviandosi quindi per la fine del programma.

Grazie a ciò, dettaglio da non trascurare, gli sviluppatori hanno modo di testare i propri aggiornamenti e le applicazioni su un sistema ancora più stabile, il che quindi durante la sua permanenza risulterà comunque piuttosto utile per quanto riguarda la vita che avrà la versione finale di Android 12 sui vari dispositivi.

Staremo a vedere quando finalmente la compagnia annuncerà una data d’uscita precisa, considerando che il mese di settembre si è ormai avviato e siamo solamente in attesa di scoprire i dettagli su questa, e che il rilascio avverrà con ottime probabilità nella seconda metà. Vi abbiamo parlato all’interno di questo approfondimento di una novità dell’OS che sarà particolarmente gradita per quel che concerne l’accessibilità.