Android 12: sarà possibile usare i dispositivi con le sole espressioni facciali

Il mondo degli smartphone è da sempre pronto a innovarsi al fine di permettere a più utenti di fruire dell’esperienza che i sistemi permettono, grazie a nuove feature che sfruttano le peculiarità dei dispositivi al fine di aggiungere ulteriori possibilità. Android 12 sta però per spingersi oltre, come spiega XDA-Developers, la quale ha recentemente scovato una funzionalità a dir poco interessante, che permetterà di controllare gli smartphone (e non solo) senza la necessità di toccarli.

Si tratta di una possibilità davvero impressionante, visto che permetterà a moltissime persone di sfruttare la fotocamera frontale del dispositivo al fine di utilizzarlo, sia per chi fino a oggi non ha potuto sfruttare normalmente i comandi touch, sia per qualunque utente che vorrà provare la feature. Il tutto è arrivato grazie alla Beta 4 di Android 12, e come spiegato sulle pagine di PhoneArena va ovviamente abilitato manualmente, grazie all’app dedicata nella suite dell’accessibilità

È possibile attualmente selezionare molteplici gesti, come aprire la bocca, sorridere o guardare in una direzione, e si può selezionare una determinata azione per ognuna di questi, al fine di controllare il sistema come si preferisce. Un’icona di notifica sarà sempre presente per ricordare agli utenti che stanno utilizzando la funzionalità, il che permetterà di non confondersi ed eseguire gesti per errore mentre non lo si vuole, nonché di ricordarsi del fatto che la camera frontale sta venendo continuamente utilizzata dal dispositivo.

Anche se il debutto non è ancora molto vicino, come confermato il tutto sarà disponibile addirittura sui sistemi Android 11, allargando il campo a molti più utenti e dispositivi. Il sistema potrà essere attivato semplicemente dal Google Play Store, scaricando l’app non appena questa verrà finalmente rilasciata e settando le varie impostazioni citate poco sopra.