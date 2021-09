Star Trek: Picard 2 – Il trailer della seconda stagione della serie TV

Online è stato diffuso il trailer di Star Trek: Picard 2, la seconda stagione della serie TV con protagonista il personaggio interpretato da Patrick Stewart che, così come evidenziato nel trailer, farà il suo esordio a febbraio 2022 su Paramount+ negli Stati Uniti (mentre in Italia è Prime Video a distribuirlo).

Ecco il trailer di Star Trek: Picard 2.

Il trailer è stato mostrato durante un evento in streaming dedicato a Star Trek. Durante l’evento Patrick Stewart ha introdotto il filmato, rivelando anche che Star Trek: Picard ritornerà per una terza stagione. Al centro del trailer ci sono i viaggi nel tempo, con i protagonisti che si ritrovano in un mondo alternativo, e che dovranno muoversi nel 21esimo secolo per ripristinare la normalità.

Il filmato mostra anche John de Lancie che veste i panni di Q, e viene fatta dare un’occhiata a Annie Wersching come la Regina Borg. Il cast prevede la presenza di Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady, John de Lancie, Annie Wersching, e Brent Spiner.

Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski, e Dylan Massin sono i produttori esecutivi della seconda stagione, assieme a Kirsten Beyer. Akiva Goldsman e Terry Matalas sono gli showrunner.