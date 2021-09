iPhone Fold si avvicina? Apple brevetta una batteria pieghevole

Si continua a parlare del nuovo iPhone pieghevole, il quale non è ancora all’effettivo esistente e neanche annunciato da parte della compagnia, che invece sembra però stia facendo importanti passi per quel che concerne la situazione. Nello specifico, stando a un report il colosso avrebbe finalmente brevettato una vera e propria batteria pieghevole, la quale risolverebbe uno dei problemi che riguardano i dispositivi pieghevoli, e verrebbe ovviamente impiegata nel chiacchierato “iPhone Fold“.

Il colosso di Cupertino valuta molto le batterie per quanto concerne i propri device, e sembra stando al brevetto che questa sia particolarmente ben congegnata, visto che permetterebbe ai dispositivi di muoversi correttamente, come avviene ormai grazie ai vetri e abbiamo già visto per la concorrenza. Il tutto sottolineerebbe quindi la presenza di una batteria estesa per entrambe (o più) le estremità del dispositivo, traguardo alquanto difficile da raggiungere.

Nonostante risulti possibili optare com’è avvenuto per il Galaxy Z Fold 3 (trovate a questo link il nostro approfondimento) per due batterie poste su entrambe le estremità dei dispositivi, che non hanno quindi la necessità di piegarsi, questo sistema garantirebbe migliore autonomia, portando avanti quindi la rivoluzione che gli smartphone pieghevoli stanno pian piano portando nel mercato.

Non sappiamo attualmente in che modo però la compagnia potrebbe sfruttare il tutto, visto che non è detto l’unico utilizzo effettivo riguarderà l’iPhone Fold, tra le altre cose come detto neanche ufficiale e annunciato. Staremo a vedere se la compagnia svelerà qualche dettaglio nel corso del suo imminente evento di settembre, durante il quale però il focus sarà però probabilmente sugli iPhone 13, e avremo finalmente modo di scoprire di più sui piani di Apple per la fine di questo 2021. Restiamo per il momento in attesa di novità, sperando che non si facciano attendere molto.