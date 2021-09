Google Meet: presto sarà più facile iniziare chiamate individuali

Promuovendo le potenzialità di Meet, Google ha purtroppo rimosso alcune feature di Hangouts che risultavano particolarmente piacevoli per l’utenza, e ha creato in alcuni casi un problema per chi era abituato a sfruttare determinati dettagli della piattaforma e non ha attualmente più modo di farlo. Tuttavia, una funzionalità sta per venire ripristinata, e si parla nello specifico di creare chiamate dirette senza la necessità di generare un link.

Al fine di dar vita a una riunione o a una qualunque chiamata su Meet, è necessario fornire ai partecipanti l’URL dedicato, mentre in Google Chat si può facilmente partecipare alle sessioni con maggiore semplicità, ma nonostante il tutto abbia senso per i normali gruppi, le chiamate a tu per tu non risultano così comode con questo sistema. La compagnia ha parlato delle vere e proprie “Google Meet Calling”, dando un nome alla “nuova aggiunta”, le quali nascono con l’obiettivo specifico di rendere tutto più spontaneo.

Grazie all’aggiornamento, sarà possibile premere il bottone di un video per dar vita a una chiamata di questo tipo, con anche un microfono nel caso in cui si desideri solamente parlare con il proprio interlocutore. Grazie a ciò, partirà una notifica per l’app mobile di Gmail di chi si vuole chiamare, il che permetterà a questo di aprire la conversazione anche da un browser, sfruttando quindi la potenzialità su qualunque dispositivo.

Per il momento, il tutto è previsto per il rilascio imminente, anche se non abbiamo ancora date d’uscita più precise, e pare che l’obiettivo sia quello di trasferire il tutto su ulteriori spazi di lavoro nel breve futuro. Avete già letto il nostro approfondimento in cui vi abbiamo parlato della feature che punta a rimuovere l’eco nelle chiamate? Lo trovate a questo link.