Ford ha assunto Doug Field, N.1 della divisione automotive di Apple ed ex dirigente di Tesla

Ford ha assunto l’ex N.1 di Project Titan, la divisione ‘segreta’ di Apple che lavora da anni alla produzione di un’auto elettrica all’avanguardia. Doug Field diventerà Chief advanced technology officer per Ford. “Guiderà gli sforzi dell’Ovale Blu verso lo sviluppo di tecnologie intelligenti, veicoli connessi e servizi che potranno venire migliorati nel tempo grazie ad aggiornamenti costanti”, ha fatto sapere la casa automobilistica con una nota.

Doug Filed risponderà direttamente al CEO di Ford, Jim Farley, senza dover passare per altri intermediari. Il manager viene descritto dal magazine The Verge come il responsabile ‘de facto‘ del «confuso tentativo di Apple di produrre un’auto elettrica». Precedentemente era stato il Vicepresidente della divisione che si occupa dell’hardware dei computer Mac. Poi, nel 2013, aveva brevemente lasciato Apple per iniziare a lavorare per Tesla, dove era stato assunto in qualità di chief vehicle engineer, e, infine, forte della nuova esperienza, nel 2018 era tornato a lavorare per Apple guidando la divisione automotive.

La divisione Project Titan di Apple nel corso degli anni ha subito continue emorragie, perdendo frequentemente dirigenti chiave. L’azienda ha in parte sopperito al problema con una strategia di assunzioni aggressive. Recentemente Apple ha assunto due importanti ex dirigenti di Daimler (Mercedes-Benz).

Apple lavora allo sviluppo di un veicolo elettrico ormai da oltre sette anni. La divisione è stata creata nel 2014. I lavori hanno incontrato spesso delle importanti difficoltà, soprattutto lato software, nello sviluppo della piattaforma di guida autonoma. Attualmente l’azienda di Cupertino sta cercando un partner a cui affidare la produzione vera e propria del veicolo. Dopo KIA e Hyundai, sembra che ora Apple sia in trattativa con Toyota.

Non sappiamo ancora chi prenderà il posto di Doug Filed. Oggi Project Titan è formalmente sotto la guida di John Giannandrea, che coordina anche le divisioni machine learning e IA di Apple. A giugno Apple aveva assunto anche Ulrich Kranz, l’ex BMW che aveva guidato lo sviluppo delle BMW i3 e BMW i8.