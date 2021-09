Apple Car: l’auto potrebbe entrare in produzione nel 2024, possibili trattative con Toyota

Dopotutto, la prima auto elettrica di Apple potrebbe non essere così distante. Secondo un nuovo report, la Apple Car potrebbe entrare in produzione nel 2024, a poco più di tre anni da oggi. È la prima volta che la stampa internazionale fornisce una data così precisa – e vicina. Project Titan, come è chiamata internamente l’iniziativa legata all’automotive di Apple, ha avuto un passato turbolento, costellato da incertezze e anche qualche illustre fallimento.

I dirigenti di Apple in questi giorni si preparano a volare in Giappone per un’importante riunione con i vertici di Toyota, a cui potrebbe essere affidata la produzione di massa dell’auto. In passato si era parlato di analoghi incontri con i vertici di Kia e Hyundai, ma si erano conclusi tutti con un nulla di fatto. Un accordo con Toyota sarebbe, poi, quantomeno curioso, dato che proprio da Akio Toyoda erano arrivate delle dichiarazioni piuttosto fredde a commento di un possibile debutto di Apple nel settore automotive.

Quello che è certo è che Apple non ha la minima intenzione di fare tutto da sola. L’azienda americana intende affidarsi ad un produttore di auto tradizionale per il suo primo veicolo.

Contestualmente, Apple ha aperto trattative con diversi produttori di batterie, tra cui LG Chem e SK Innovation. In queste ore la stampa intenzionale riporta anche che Apple avrebbe assunto due importanti veterani di Mercedes-Benz, entreranno a far parte del team incaricato di sviluppare la prima auto del colosso di Cupertino. Qualcosa sta decisamente iniziando a muoversi.

Un brevetto di recente pubblicazione rivela un interessante soluzione di Apple per facilitare la comunicazione delle auto con l’esterno. La prima auto di Apple potrebbe avere un display orizzontale esterno, per segnalare importanti informazioni a pedoni ed altri automobilisti.