Apple Car: l’auto potrebbe avere un monitor per condividere informazioni con l’esterno

La prima auto di Apple potrebbe essere ancora molto lontana, ma questo non significa che l’azienda non stia continuando a lavorarci, sfornando allo stesso tempo nuovi interessanti brevetti. Recentemente Apple ha depositato una nuova interessante tecnologia pensata per facilitare le comunicazioni tra automobilisti. Ma non solo: anche per permettere ad un’auto a guida autonoma di comunicare verso l’esterno le sue manovre, in modo da garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Apple potrebbe dotare i suoi veicoli di monitor esterni. L’azienda immagina un display orizzontale progettato per ospitare una vasta gamma d’informazioni diverse.

Ad esempio la velocità dell’auto, o il livello d’intensità della frenata — un’informazione particolarmente utile in caso di coda in autostrada. Il display può anche ospitare messaggi non strettamente legati alla sicurezza stradale: ad esempio l’auto potrebbe salutare il suo proprietario con un “Bentornato” o “arrivederci”, quando si accede o si lascia il veicolo in un parcheggio.

Negli ultimi mesi Apple ha iniziato a muovere i primi passi per concretizzare il suo progetto di produrre un’automobile. A giugno ha iniziato a trattare con alcuni produttori di batterie, mentre a febbraio sembrava che Apple avesse iniziato una trattativa con Hyundai per affidarle la produzione materiale del veicolo — ipotesi che è poi stata smentita dalla casa automobilistica.