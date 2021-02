Hyundai scettica sulla Apple Car, ma intanto qualcosa inizia a muoversi

Apple vuole produrre una sua auto e per farlo punta a fare asse con una casa automobilistica con esperienza. In queste ore l’azienda è in trattativa con Hyundai, ma l’azienda coreana ha più di qualche dubbio.

Si torna a parlare di Project Titan, il chiacchierato (e ormai famigerato) tentativo di entrare nel mercato automotive da parte di Apple. Ci sono dubbi e altrettante perplessità. Sappiamo che per il momento il software per la guida autonoma che Apple sta sviluppando non sta dando grossi risultati.

Negli anni sono emersi diversi rumor che davano il progetto per una Apple Car bello che morto, eppure puntualmente ogni necrologio precoce è stato smentito puntualmente da una nuova notizia in senso completamente contrario. Ad esempio lo scorso dicembre Apple ha messo a capo di Project Titan John Giannandrea, già responsabile del reparto IA dell’azienda di Cupertino.

In queste ore si parla di una trattativa in corso con Hyundai. Tim Cook si sarebbe già incontrato in diverse occasioni con alcuni dirigenti della compagnia coreana. L’obiettivo è quello di appaltare a Hyundai la progettazione e realizzazione delle parti meccaniche della futura Apple Car.

Tutto stupendo, ma c’è un problema: Hyundai probabilmente potrebbe tirarsi indietro. A rivelarlo è l’agenzia Reuters, che in questi giorni ha intervistato diverse fonti interne alle due compagnie. «Non siamo ancora sicuri che possa essere una buona strategia», avrebbe detto un dirigente della casa automobilistica. Hyundai non ha mai prodotto automobili per altri brand. L’azienda ha appena chiuso un trimestre estremamente positivo. Aprire dal nulla un cantiere (in senso figurato) per iniziare a realizzare auto per un totale profano del mondo automotive potrebbe sconvolgere un equilibrio, ora come ora, più che ottimale.