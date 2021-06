Apple ha assunto Ulrich Kranz, veterano di BMW responsabile delle Bmw i3 e i8

Apple ha assunto Ulrich Kranz, ex dirigente di BMW e veterano dell’industria automobilistica. Kranz era stato uno dei manager incaricati di seguire le prime elettriche del brand tedesco, ossia le BMW i3 e la sportiva ibrida i8.

Kranz ha lavorato per BMW per oltre 30 anni, più recentemente era stato assunto come amministratore delegato di Canoo, una startup specializzata nella produzione di software per le auto elettriche a guida autonoma.

Con l’acquisizione dell’ex BMW, Apple va a potenziare ulteriormente i suoi sforzi sul fronte dell’automotive. Kranz ha un solido background sia nello sviluppo di auto elettriche, sia nella coordinazione di progetti per lo sviluppo di tecnologie e piattaforme per la guida autonoma.

All’interno del team di Apple incaricato di progettare la prima automobile brandizzata con la mela morsicata, Ulrich Kranz sarà secondo solamente all’ex Tesla Doug Field.

Anche se stando ad un recente report di Bloomberg difficilmente verrà presentata prima del 2026, sembra che Apple abbia dato un’accelerata al suo progetto per realizzare una vettura elettrica a guida autonoma. Sempre questa settimana, l’azienda di Cupertino ha avviato una trattativa con i colossi cinesi CATL e BYD per la fornitura delle batterie. La trattativa è ancora in una fase estremamente acerba e non è detto che venga raggiunto un accordo, quantomeno nell’immediato futuro.