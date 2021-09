Venezia78: RecapLive Day 5

Continuano i nostri diari live in giro per la Mostra del Cinema di Venezia. Al quinto giorno, sono ancora tanti i film di cui parlare ma anche quelli da scoprire insieme. Nel mentre che aspettiamo le sorprese che ci riserva questa 78esima edizione, andiamo a parlare con la nostra Gabriella degli ultimi film visti alla Mostra: Il Collezionista di Carte di Paul Schrader, The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal e l’atteso Last Night in Soho di Edgar Wright.

