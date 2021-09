Tesla, entro la fine dell’anno la Germania deciderà se riempire di soldi l’azienda americana

Tesla potrebbe ricevere oltre 1 miliardo di euro in sussidi dalla Germania. La cifra finale verrà decisa entro la fine dell'anno e dovrà venire autorizzata dall'UE.

Entro la fine dell’anno il Governo della Germania deciderà quanti fondi pubblici destinare a Tesla, lo ha annunciato il portavoce del ministro dell’economia nella giornata di ieri. La casa automobilistica americana presto inaugurerà il suo primo stabilimento europeo, che sorgerà nei pressi dell’area industriale di Berlino.

La Gigafactory di Berlino ospiterà la produzione dei veicoli di Tesla, ma verrà anche usata per la produzione delle batterie. I lavori non sono ancora terminati e nei mesi passati sono andati incontro a diversi importanti ostacoli.

A gennaio l’Unione Europea aveva già approvato autorizzato un piano preliminare della Germania per il finanziamento della Gigafactory di Berlino. Le regole dell’UE prevedono che ogni finanziamento statale venga valutato attentamente per assicurarsi che rispetti le regole previste dal TFUE sugli aiuti di Stato alle aziende.

Il piano della Germania, tuttavia, si inserisce all’interno del più vasto European Battery Innovation project, un programma da 2,9 miliardi di euro per incentivare la produzione di batterie per le auto elettriche in Europa, rafforzando la nascente industria degli EV e riducendo la dipendenza dalla filiera cinese. I finanziamenti andranno a beneficio di circa 40 diverse aziende.

Tesla, scrive Reuters, investirà circa 5 miliardi di euro nel suo impianto di produzione delle batterie di Gruenheide. L’azienda americana potrebbe beneficiare di un sussidio di circa 1,14 miliardi di euro. Non esiste ancora una cifra definitiva – fa sapere il governo della Germania. I ministri stanno ancora concludendo le trattative con l’azienda e con la Commissione Europea, che dovrà autorizzare il progetto finale.