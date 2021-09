Microsoft porterà le app Android anche sulle console Xbox?

Sebbene non immediatamente dopo la release, sappiamo che Windows 11 offrirà la possibilità di riprodurre ogni app di Android grazie ad un software di Intell pre-installato con l’OS e ad una collaborazione con l’Amazon Appstore. A quanto pare, Microsoft intende portare le app di Android anche sulle console Xbox.

A suggerirlo è il sito specializzato Slashgear, sulla base della descrizione della tecnologia Windows Subsystem for Android, che nel frattempo ha fatto la sua comparsa sul Microsoft Store. Curiosamente, i requisiti di sistema nella pagina dedicata alla tecnologia per riprodurre le app Android su Windows, non menziona solo i computer ma anche la Xbox One. Si parla anche della compatibilità con i controller Xbox.

Ovviamente in questa fase di certo non c’è nulla. Microsoft non ha ancora parlato della possibilità che le app per Android, un domani, possano venire riprodotte anche sulle sue console da gioco. Eppure, considerata la vocazione di Microsoft di trasformare le sue console Xbox in un media hub a tutto tondo, non si tratterebbe di un’ipotesi così inverosimile.

Windows 11 verrà distribuito ufficialmente a partire dal 5 ottobre. Sappiamo già che il supporto alle app per Android non sarà disponibile fin da subito. L’integrazione con l’Amazon Appstore dovrebbe arrivare solamente nel corso del 2022.