Microsoft ha comunicato ai dipendenti in Cina che, a partire da settembre, potranno utilizzare solo iPhone per lavoro, escludendo di fatto i dispositivi Android. Questa misura, parte dell’iniziativa globale Secure Future di Microsoft, richiede ai dipendenti di utilizzare esclusivamente dispositivi Apple per verificare la propria identità quando accedono ai computer o telefoni aziendali.

In Cina ogni produttore ha il suo app store

L’iniziativa, che interesserà centinaia di lavoratori in tutta la Cina, intende garantire che tutto il personale utilizzi il gestore di password Microsoft Authenticator e l’app Identity Pass. In Cina non è disponibile Google Play, il marketplace più utilizzato al mondo, di conseguenza ogni produttore di smartphone tendenzialmente includono nei loro device i rispettivi marketplace proprietari.

Ma questa incredibile frammentazione rende difficile, se non virtualmente impossibile, garantire che i dipendenti scarichino la versione corretta delle due applicazioni per la sicurezza di Microsoft. Secondo un memo interno esaminato da Bloomberg News, tutti i dipendenti di Microsoft che utilizzano un dispositivo Android – come i telefoni di Huawei e Xiaomi – potranno fare richiesta di un iPhone 15, che verrà fornito loro gratuitamente. Gli smartphone potranno essere ritirati nelle diverse sedi di Microsoft sparse per la Cina – inclusa quella di Hong Kong, dove però i servizi di Google, e dunque anche il Play Store, sono disponibili ufficialmente.

C’entra davvero solo la sicurezza?

Microsoft ha scelto di non commentare pubblicamente la sua decisione, lasciando di conseguenza numerosi interrogativi senza risposta. Non è chiaro se la scelta di obbligare i dipendenti ad usare solo gli iPhone abbia a che fare con le tensioni geopolitiche tra la Cina e gli Stati Uniti d’America.

Se i dipendenti di Microsoft non potranno usare smartphone Android, negli uffici dei ministeri cinesi le cose funzionano esattamente al contrario: il personale è obbligato ad usare smartphone cinesi. Nessun device straniero ammesso, iPhone inclusi.