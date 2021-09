iPhone 13: online schede tecniche e prezzi, i nuovi smarpthone di Apple non hanno più segreti?

In queste ore sono state pubblicate online le presunte schede tecniche degli iPhone 13, 13 Mini, iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Non mancano nemmeno i prezzi.

Mancano ormai poche settimane alla presentazione dei nuovi smartphone della Apple, rumor dopo rumor, ormai conosciamo davvero molti dettagli sugli iPhone 13. Proprio in queste ore, dalla Cina, ci arrivano anche le presunte schede tecniche dell’iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e Pro Max. Prezzi inclusi.

Tutti e quattro gli smartphone sono accumunati dalla presenza del nuovo chip Apple A15, mentre a seconda del modello, cambiano dimensioni e risoluzione dello schermo (rispettivamente 5.4 pollici per l’iPhone 13 Mini, 6.1 pollici per iPhone 13 e 13 Pro e 6.7 pollici per l’iPhone 13 Pro Max), ram e storage.

Proprio sullo storage va aperto un importante capitolo: sembra che Apple abbia deciso di cancellare l’iPhone 13 Pro da 256 GB. Ora si passa direttamente dalla versione da 128 GB a quella da 512GB. Se vi fischiano le orecchie non preoccupatevi, Apple lo aveva già fatto in passato, quando aveva cancellato l’iPhone X da 64GB – la preferita dai consumatori -proponendo il device esclusivamente nella versione da 32 GB o 128GB.

Gli iPhone 13 e 13 Mini avranno 4GB di RAM, mentre si sale a 6GB di RAM per gli iPhone 13 Pro e Pro Max. Stando a Gizmochina è anche confermato che i modelli high-end verranno proposti in una versione da 1TB di storage, il più capiente mai proposto da Apple per uno smartphone.

Quanto costerà l’iPhone 13? Si parte da 850$ per l’iPhone 13 Mini da 64GB. Gizmochina dà finalmente risposta a questa domanda, anche se bisogna specificare che si parla dei prezzi per il mercato asiatico — a prescindere, stiamo parlando di rumor non ancora confermati, quindi vale la pena di essere prudenti.

Prezzo iPhone 13 MINI:

iPhone 13 Mini da 64GB: 850$

iPhone 13 Mini da 128GB: 927$

iPhone 13 Mini da 256GB: 1.051$

Prezzo iPhone 13:

iPhone 13 da 64GB: 973$

iPhone 13 da 128GB: 1.051$

iPhone 13 da 256GB: 1.074$

Prezzo iPhone 13 Pro:

iPhone 13 Pro da 128GB: 1.313$

iPhone 13 Pro da 512GB : 1.622$

iPhone 13 Pro da 1TB: 2.055$

Prezzo iPhone 13 Pro Max:

iPhone 13 Pro Max da 128GB: 1.437$

iPhone 13 Pro Max da 512GB : 1.746$

iPhone 13 Pro Max da 1TB: 2.179$

Comprereste i nuovi iPhone 13 se venissero proposti a questi prezzi? Fatecelo sapere nei commenti sulle nostre pagine social.