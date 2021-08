L’iPhone 13 Pro forse avrà anche una versione con 1TB di Storage

Emergono nuovi interessanti rumor sugli iPhone 13 che verranno presentati a settembre. Sulla stampa specializzata si inizia a parlare di una possibile versione dello smartphone da ben 1TB di spazio d’archiviazione, che tuttavia sarebbe un’esclusiva dei modelli Pro e Pro Max.

Sulla base dei movimenti dei fornitori asiatici di Apple, ci si aspetta che la nuova generazione di iPhone rappresenti il 35-45% della produzione del terzo trimestre del 2021, il che confermerebbe un lancio in perfetto tempismo: come anticipato da un po’ tutti, Apple dovrebbe presentare i nuovi smartphone durante la terza settimana di settembre, ripristinando la tradizione che era stata interrotta straordinariamente l’anno scorso.

Normalmente la release del prodotto segue a stretto giro la data della presentazione, con uno scarto di pochi giorni in alcuni mercati, a partire da quello statunitense.

Si inizia a parlare con sempre maggiore confidenza di un potenziamento dello storage offerto dai modelli high-end. Gli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max dovrebbero venire venduti con un taglio di memoria da 1TB, contro i 512GB offerti dagli iPhone 12 Pro/Pro Max più costosi.

I nuovi modelli Pro quasi sicuramente offriranno anche delle importanti novità sul fronte del comparto fotografico, ad esempio ci si aspetta una modalità ritratto anche per i video, con la possibilità di offuscare il background in automatico. Dovrebbe, poi, debuttare anche la qualità ProRes per i video, che permetterà di salvare i contenuti in un formato molto più pesante – da qui la giustificazione del taglio da 1TB – con un ovvio vantaggio sulla qualità e la risoluzione. Anche questa dovrebbe essere una feature esclusiva dei due modelli Pro.