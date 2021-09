Elon Musk: “il governo non dovrebbe imporre la sua volontà sulle persone”

Il Governatore del Texas, Greg Abbott, ha recentemente tirato per la giacchetta Elon Musk, portandolo al centro di un dibattito da cui, indubbiamente, l’imprenditore avrebbe preferito tenersi lontano. Negli USA, in questi giorni, si sta parlando con toni particolarmente aspri di una controversa legge approvata dallo Stato del Texas – e discussa anche dalla Suprema Corte – che indebolisce significativamente il diritto ad abortire. La legge è stata duramente contestata dai media e dagli statunitensi di orientamento progressista.

È in questo scenario che Greg Abbott ha deciso di tirare in ballo Elon Musk, dichiarando alla stampa di parlare spesso con il fondatore di Tesla, e che quest’ultimo avrebbe abbandonato la California proprio per scappare dalle leggi “liberal” dello Stato. “Elon più volte mi ha detto che gli piacciono le leggi in materia di diritti civili del Texas”, ha aggiunto il Governatore.

In general, I believe government should rarely impose its will upon the people, and, when doing so, should aspire to maximize their cumulative happiness. That said, I would prefer to stay out of politics.

