Ghostbusters: Legacy – Rimandata di una settimana l’uscita al cinema

02—Set—2021 / 8:43 AM

Doveva arrivare l’11 novembre nelle sale cinematografiche, ed invece Ghostbusters: Legacy uscirà il 19 novembre. Questo è l’effetto che è stato provocato da tutta una serie di slittamenti di uscite cinematografiche che hanno coinvolto la Paramount con Top Gun: Maverick, Mission: Impossible 7 e Jackass Forever, e che ora sono ricadute anche sulla Sony.

Negli Stati Uniti Ghostbusters: Legacy uscirà il 19 novembre con una settimana di ritardo, e sembra che lo stesso destino possa coinvolgere anche l’Italia considerando che la data di distribuzione era la medesima. In questo modo il terzo capitolo cinematografico sui Ghostbusters non entrerà in competizione con Eternals, il film Marvel che arriverà al cinema nei primi giorni di novembre.

Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman e prodotto da Ivan Reitman, è il nuovo capitolo della saga degli originali Ghostbusters. Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno.

Nel cast ci sono Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Annie Potts, oltre ai veterani Dan Aykroyd, Bill Murray ed Ernie Hudson.

