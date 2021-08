Eternals: nuovo trailer e poster del film Marvel Studios

Giungono in rete il nuovo trailer e il nuovo poster per Eternals, il film corale sul nuovo (per il cinema) supergruppo Marvel, in sala il 5 novembre.

Marvel Studios infaticabili questa settimana: oltre a una carrellata di novità riguardo l’imminente Shang-Chi e il nuovo episodio di What If..? ecco arrivare, quasi inaspettatamente, il final trailer e un nuovo poster per Eternals.

Check out the official poster for Marvel Studios’ #Eternals. Arriving in theaters November 5. pic.twitter.com/9VkFYXKHt0 — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 19, 2021

Il film, che va a presentare un nuovo supergruppo (in un momento di vacanza degli Avengers e dopo i magri risultati dei supergruppi portati in tv, soprattutto il tonfo degli Inhumans) racconta le avventure degli Eterni, parte dell’universo Marvel dal 1976, creati dal genio di Jack Kirby. L’epica storia, che abbraccia migliaia di anni, mostra un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, The Deviants.

Eternals, che arriverà il 3 novembre nelle sale italiane, vanta un cast di grande respiro: la regia è affidata a Chloé Zhao, fresca di Oscar per Nomadland, mentre il cast del film comprende Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; e Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena. Kit Harington interpreta Dane Whitman.

