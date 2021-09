Top Gun: Maverick, Mission: Impossible 7 e Jackass Forever rimandati al 2022 inoltrato

Paramount decide di non rischiare e salta il resto del 2021: l’appuntamento con nuove pellicole è rimandato al 2022. A subire questa cauta politica, visto l’incerta situazione pandemica di quest’inverno, saranno tre pellicole, di cui due con Tom Cruise: Top Gun: Maverick, Mission: Impossible 7 e Jackass Forever.

Top Gun: Maverick sarebbe dovuto uscire a novembre, ma è stato spostato al 27 maggio 2022, prendendo così il posto di Mission: Impossible 7, che slitta ora a fine settembre (il 30, per la precisione). Allo stesso modo, Jackass Forever salterà l’appuntamento prefissato di ottobre per ripresentarsi il 4 febbraio 2022. Naturalmente, questo potrebbe portare, a cascata, ad ulteriori rinvii, sia interni (Mission: Impossible 8, Sonic the Hedgehog 2) che esterni: staremo a vedere come si assesterà la situazione.

