Paranormal Activity 7: il film uscirà ad Halloween su Paramount+

Dopo che è stato rivelato qualche tempo fa che Paranormal Activity 7 sarebbe uscito entro quest’anno, da poco è stato rivelato che il nuovo lungometraggio della saga horror uscirà entro Halloween, accompagnato da un documentario dedicato. Entrambi saranno distribuiti su Paramount+.

Ad annunciare l’uscita di Paranormal Activity 7 entro Halloween è stato Tom Ryan di ViacomCBS Streaming, che durante il Television Critics Association ha dichiarato:

Il nuovo film di Paranormal Activity farà reimmaginare il franchise agli appassionati. Sarà distribuito anche un documentario dedicato. Entrambi usciranno in tempo per il periodo di Halloween.

Il nuovo film sarà diretto da Will Eubank (Underwater) e scritto da Christopher Landon e vedrà protagonisti Emily Bader (Broken Visions, Charmed), Roland Buck III (Chicago Med, Better Call Saul), Dan Lippert (The Grand Slams, Brooklyn Nine-Nine) e Henry Ayers-Brown (Blacklist, The Deuce). Al momento non sono stati rivelati dettagli riguardanti la trama.

Il franchise ha debuttato nel 2009 raggiungendo un grande successo di pubblico. Costato appena 15 mila dollari, ne incasserà quasi 200 milioni. Nel corso degli anni sono arrivati ben quattro film che vedono protagonista la storia della famiglia di Katie e gli spin-off Paranormal Activity: The Marked Ones e Paranormal Activity: The Ghost Dimension.