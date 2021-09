Questa è l'ultima puntata de Il Trono del Re, su Lega Nerd. Ci salutiamo qui, pronti per un altro viaggio e pieni di orgoglio per quello che abbiamo creato su LN.

Questa è l’ultima puntata de Il Trono del Re su Lega Nerd.

Dopo tanti anni, articoli, dirette, recensioni, sfoghi e dichiarazioni d’amore si conclude per me un percorso meraviglioso, che ha contribuito a formare la mia persona e il mio personaggio pubblico. Un percorso iniziato qui su Lega Nerd, che col tempo è diventato un riferimento per tanti, un luogo sicuro dove poter parlare dei nostri amati fumetti e della cultura pop.

Grazie a tutta la redazione di LN, una family e a tutto il popolo e la community de Il Trono Del Re. Senza di voi non sarebbe potuto accadere.

Comincia per me un nuovo viaggio, altrove.

Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Resto lo stesso di sempre, al massimo cambio cappello.

SEE YOU SPACE COWBOYS

