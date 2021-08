TikTok guarda alla realtà virtuale e acquista un big del settore

ByteDance possiede TikTok, di gran lunga il social più forte del momento — e perennemente primo nelle classifiche di download di iOS e Android. Ma l’azienda cinese ultimamente sta guardando con estremo interesse anche a settori diversi – ma perfettamente compatibili – da quello dei social media.

L’ultimo obiettivo di ByteDance? La realtà virtuale. Il colosso cinese ha recentemente annunciato l’acquisizione di Pico, un’azienda che produce soluzioni software e hardware per la realtà virtuale. Nel primo trimestre del 2021 Pico è stato il terzo più grande produttore di visori per la realtà virtuale al mondo. Nello stesso periodo il numero di visori venduto dall’azienda è cresciuto del 44,7% su base annuale.

L’insieme di tecnologie software e hardware, così come il talento e la profonda conoscenza del suo team, saranno fondamentali per preparare il nostro ingresso nello spazio VR e supportare il nostro investimento sul lungo termine in questo settore emergente