ByteDance ora vuole investire anche sui videogiochi: acquisizione da 4 miliardi di dollari

L'impero di ByteDance non ha confini, dopo TikTok e l'interesse per i chip ora si estende anche sui videogiochi con un'acquisizione da 4 miliardi di dollari.

ByteDance con il suo TikTok sta vincendo un’importante battaglia nella guerra dei social: quella per l’attenzione e l’interesse dei teenager. Ora il colosso cinese si trova con un bel bottino da reinvestire a piacimento. La settimana scorsa era emerso l’interesse per l’industria dei semiconduttori – con un occhio di riguardo per i server aziendali -, una priorità posta a tutte le aziende tech cinesi dal Partito Comunista.

Ora l’azienda ha scelto di puntare forte anche sull’industria dei videogiochi. Nella giornata di oggi l’annuncio di un’acquisizione multi-miliardaria. Per 4 miliardi di dollari si porterà a casa la Moonton Technology, casa di sviluppo che, tra le altre cose, ha pubblicato Mobile Legends, un MOBA molto popolare in Asia già oggetto di alcune controversie per le somiglianze con League of Legends. L’acquisizione è portata avanti da Nuverse, lo spinoff di ByteDance dedicato ai videogame.

Con questa acquisizione, ByteDance esce dai confini del mondo dei social ponendosi sempre di più come un competitor di tutto rispetto per Tencent, conglomerato cinese e autentico titano nell’industria del gaming mondiale — con quote in Epic Games, Epic Games e Activision. Stando a Reuters, ByteDance avrebbe messo le mani su Moonton Technology proprio dopo una battaglia all’ultima puntata contro Tencent.