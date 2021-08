Telegram ha superato quota 1 miliardo di download a livello globale

L’app di messaggistica Telegram ha raggiunto 1 miliardo di download. Il dato ci viene fornito da Sensor Tower, leader nell’osservazione del mercato software mobile. Tiene conto di tutti i download, a livello globale, aggregando i numeri di Android con quelli di iOS.

Telegram ha fatto il suo debutto nel 2013 ed è stata fondata dall’imprenditore e attivista russo Pavel Durov. Oggi, anche proprio per colpa dei dissidi con il governo russo, Telegram ha sede a Dubai.

Telegram si è sempre posizionato come un’alternativa libera e più attenta alla privacy rispetto a WhatsApp, anche se paradossalmente — a differenza dell’app di Facebook ma anche di Signal — attivare la crittografia end-to-end non è immediato e deve essere fatto manualmente dagli utenti. Ad ogni modo, Telegram si è sempre distinto anche per una grande capacità di innovare i suoi prodotti, tant’è che ha anticipato moltissime delle feature introdotte poi tardivamente da WhatsApp ultimamente.

Telegram negli ultimi anni ha portato avanti ulteriori importanti cambiamenti, tra cui i canali e le conferenze via audio su modello Clubhouse.

Telegram non ha sempre ottenuto esclusivamente un’attenzione positiva dalla stampa e da parte dell’opinione pubblica. Telegram è stato più volte accusato di non fare abbastanza per moderare i gruppi e i canali e anche in Italia è finito più volte al centro di gravi episodi di revenge porn — oltre che di truffe e episodi di pirateria.

Il mercato più importante di Telegram è l’India, seguito dalla Russia e dall’Indonesia. Nella prima metà del 2021 l’app è stata scaricata 214,7 milioni di volte, con una crescita su base annua del 61%. L’ultimo aggiornamento pubblico da parte di Telegram rivela una community in buona salute, con oltre mezzo miliardo di utenti attivi su base mensile.