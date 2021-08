Samsung Galaxy Watch 4: disponibile la feature del walkie-talkie

Sono passati ormai 3 anni da quando Apple ha integrato la funzionalità del walkie-talkie all’interno degli Apple Watch, come ci ricordano le pagine di MacRumors, e Samsung ha deciso di prendere spunto dall’idea del colosso di Cupertino al fine di migliorare le potenzialità dei suoi nuovi smartwatch Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic. Il tutto è stato resto disponibile semplicemente grazie a un’app del Google Play Store, come spiegato da XDA Developers.

Sfruttando la novità, è possibile utilizzare gli orologi smart come un vero e proprio walkie-talkie, intraprendendo conversazioni istantanee, il che permette di mettere in contatto due o più utenti, fino a un massimo per il momento non ancora specificato. Purtroppo, attualmente solamente i due nuovi modelli hanno avuto l’onore di ospitare la funzionalità in questione, e non sappiamo se in futuro Samsung deciderà di aggiungere il tutto anche all’interno dei suoi altri smartwatch.

Per riuscire a sfruttare la funzionalità, è sufficiente invitare un amico in un canale al fine di mettersi in contatto con lui, e una volta che questo avrà accettato, sarà possibile inviargli brevi messaggi audio, proprio come avviene con la normale comunicazione dei walkie-talkie. È possibile entrare in canali pubblici, o magari crearne uno che contenga tutta la propria lista di amici, al fine di parlare individualmente quando lo si preferisce con i propri contatti. Per le chat di gruppo servirà ottenere il permesso da parte dei membri presenti, al fine di evitare che si crei caos per via dei molti messaggi vocali.

Sicuramente, considerando che con ottime probabilità il colosso continuerà a investire nel settore degli orologi intelligenti, è possibile che i prossimi dispositivi riescano a offrire la feature in questione, che potrebbe essere particolarmente apprezzata dagli utenti una volta che tutti avranno modo di provarla.