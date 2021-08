Peacemaker: il primo poster della serie TV dà appuntamento al DC Fandome

James Gunn ha rivelato su Instagram il primo poster dedicato alla serie TV su Peacemaker, e si tratta di una simpatica immagine che mette al centro il supereroe interpretato da John Cena all’interno di una macchina personalizzata. Il poster dà appuntamento al DC Fandome del 16 ottobre, che mostrerà alcuni contenuti della serie TV.

Qui sotto trovate il poster dedicato alla serie TV su Peacemaker.

James Gunn ha rivelato che il telefilm sarà un prequel di The Suicide Squad. Ecco le sue parole:

Peacemaker sarà un prequel, perché durante la storia si potrà scoprire da dove viene il personaggio. C’è un momento in The Suicide Squad in cui Bloodsport parla di suo padre, e Peacemaker fa un cenno con la testa. Quello è il seme da cui ha preso spunto tutta la serie su Peacemaker.