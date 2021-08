DC Fandome 2021: rivelata la programmazione, ci sarà un nuovo trailer di The Batman

Da poco è stata rivelata la programmazione per il DC Fandome 2021, e tra i vari contenuti verrà mostrato il nuovo trailer di The Batman, e materiale su The Flash.

Dopo il successo dello scorso anno (ricordiamo che venne rivelato il trailer di The Batman), ritorna il DC Fandome con il DC Fandome 2021, di cui è stata da poco rivelata la programmazione, che prevede, tra le altre cose, dei contenuti dedicati ad Aquaman 2 ed a Shazam! Fury of the Gods, ed anche un nuovo trailer di The Batman.

Il DC Fandome si terrà sabato 16 ottobre su DCFanDome.com, e poi anche su Twitch, YouTube, Facebook e Twitter. Tra le altre cose saranno mostrati anche dei contenuti di The Flash, e di DC League of Super-Pets.

Mentre a livello televisivo saranno fatti vedere dei contenuti dedicati a Batwoman, The Flash, Superman & Lois, e Sweet Tooth. Per quanto riguarda i videogiochi Warner Bros. Games farà vedere delle anteprime di Gotham Knights, sviluppato da Warner Bros. Games Montréal, e Suicide Squad: Kill the Justice League.

HBO Max mostrerà, invece, dei contenuti dedicati a Peacemaker, Titans e Doom Patrol. Warner Bros. Animation farà vedere anteprime dedicate alla serie animata Aquaman: King of Atlantis, alla terza stagione di Harley Quinn, e riguardanti Batman: Caped Crusader e Young Justice: Phantoms.

Infine, per quanto riguarda i fumetti DC Comics saranno presentati Wonder Woman Historia, Wonderful Women of the World. Inoltre saranno presentati anche il nuovo crossover Batman/Fortnite, e poi Batman: Fear State, la miniserie su Black Manta, e l’universo Milestone.

Perciò non resta che aspettare metà ottobre per fare una scorpacciata di nuovi contenuti DC Comics.