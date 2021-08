PayPal presto permetterà di acquistare e vendere azioni

PayPal potrebbe presto offrire servizi d’investimento finanziario, con un target rivolto specificatamente ai cosiddetti investitori retail. La piattaforma per i pagamenti – che recentemente ha anche aperto le porte alle criptovalute – potrebbe presto diventare un competitor di realtà come Robinhood, ancora inedita in Italia, e eToro. Gli utenti potranno acquistare azioni e altri prodotti finanziari.

L’indiscrezione è stata riportata dalla CNBC. PayPal, scrive il media outlet, ha recentemente assunto un veterano dell’industria degli investimenti proprio con l’intenzione di porre le basi per un futuro ingresso nel settore. Gli investitori retail sono diventati sempre più importanti nel mondo della finanza ed hanno dato prova di poter influenzare in modo significativo il mercato azionario, basti pensare al caso Gamestop e – più genericamente – al fenomeno delle meme stock, da AMC ai Dogecoin.

Per concretizzare le sue nuove ambizioni, PayPal ha scelto Rich Hagen, già Presidente di Ally Invest e in precedenza co-fondatore di TradeKing. Guiderà la neonata divisione PayPal Invest.

Secondo la CNBC è estremamente improbabile che PayPal inizi ad offrire servizi d’investimento nel breve periodo. Insomma, dovranno passare ancora diversi mesi e forse se ne parlerà nel 2022.

Nel frattempo, negli USA e nel Regno Unito PayPal ha iniziato ad offrire la possibilità di acquistare ed effettuare pagamenti in criptovalute.