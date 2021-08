PayPal: arrivano le criptovalute nel Regno Unito, continua l’espansione

Come confermato ufficialmente, le criptovalute sono arrivate anche nel Regno Unito all’interno del sistema di PayPal, in seguito al debutto della feature in America.

PayPal sta continuando a puntare molto sulle criptovalute, facendo il possibile per renderle sempre più “lo standard” per la sua piattaforma. Queste sono infatti disponibili da tempo nel mercato degli Stati Uniti, e l’applicazione permette di comprarle, venderle o semplicemente detenerle senza che siano necessari ulteriori passaggi, proprio come avviene per le normali valute. Il servizio è stato per fortuna ampliato, ed è finalmente disponibile anche nel Regno Unito, il che è stato riportato sulle pagine di TechRadar.

Adesso, gli utenti potranno iniziare a vendere e comprare criptovalute con solamente 1£ come base di partenza, senza che sia necessario effettuare grossi investimenti al fine di sfruttare la funzionalità. Si parla di valute fra cui Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Sin da quando la feature è arrivata a ottobre dello scorso anno negli Stati Uniti, si tratta della prima volta in cui questa esce dal paese, ed è di conseguenza un evento alquanto importante, e ora più che mai è bene tenere d’occhio quali saranno i prossimi passi della compagnia per quest’ambito.

Infatti PayPal è ormai pronta per espandere pian piano la novità, al punto di portarla anche in paesi dell’Europa. Non abbiamo per il momento informazioni relative a quali saranno i prossimi in tutto il mondo a poter usare le criptovalute grazie alle potenzialità dell’applicazione, sperando che l’Italia possa presto risultare fra queste. Come spiegato dal general manager per le blockchain di PayPal, Jose Fernandez de Ponte, il sistema ha fatto faville negli Stati Uniti e si stima che questo si presenti in ottima forma nuovamente, conquistando il pubblico nel Regno Unito.

È ormai confermato che la compagnia abbia intenzione di espandere la feature anche in ulteriori paesi per fortuna, e non ci resterà quindi che scoprire quando verranno comunicati quali saranno i prossimi utenti fortunati che avranno modo di sfruttare le criptovalute grazie al sistema di PayPal.