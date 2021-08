Samsung Galaxy Buds 2: rilasciato il primo update del firmware

Samsung ha da poco annunciato le nuove cuffie Samsung Galaxy Buds 2, pronte a migliorare le potenzialità del precedente modello e fornire un’ottima esperienza di ascolto al passo con i tempi, con anche nuove tecnologie e un prezzo di lancio particolarmente competitivo. Vi abbiamo parlato in maniera approfondita del prodotto quando è stato presentato durante il Samsung Unpacked, potete accedere con facilità attraverso questo link al nostro articolo dedicato sulla questione.

La compagnia ha già però deciso di migliorare il nuovo prodotto, annunciando il rilascio di un aggiornamento del firmware che prende il nome di R177XXU0AUH2, e risulterà particolarmente utile per gli utenti che decideranno di effettuare l’update del proprio dispositivo. Come confermato, troviamo una serie di nuove feature in arrivo grazie a questo, che l’azienda ha dettagliato nello specifico per fare chiarezza sulla situazione.

Si inizia innanzitutto con la presenza di una nuova funzionalità che permette di attivare la modalità per il suono ambientale mentre si è in chiamata con altri utenti al fine di far funzionare il tutto. Inoltre, a partire dall’update sarà possibile usare nuove personalizzazioni, nonché premere per due volte al fine di abbassare o alzare il volume. Per quanto riguarda l’ANC (o Cancellazione Attiva del Rumore), finalmente è possibile sfruttare il sistema anche se si sta utilizzando per qualunque motivo un solo auricolare.

Per il momento la novità è arrivata solamente in Corea del Sud, ma come spiegato sulle pagine di Gizmochina, è probabilmente questione di tempo prima che questo venga rilasciato con successo anche per tutti gli altri paesi, fra cui l’Italia. Restiamo in attesa di novità per scoprire quando finalmente gli utenti che si sono muniti delle nuove cuffie targate Samsung avranno modo di sfruttare le nuovissime funzionalità appena aggiunte.