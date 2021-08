Gamescom Opening Night Live: tutti i trailer e gli annunci della serata

Nel corso della giornata di ieri si è tenuto l’attesissimo evento Opening Night Live della Gamescom 2021, ovvero una conferenza di ben 2 ore presentata da Geoff Keighley, la quale è risultata particolarmente pregna di annunci e novità da parte di moltissimi studio di sviluppo.

Ecco gli annunci e trailer più importanti presentati ieri:

Marvel Midnight Suns

Il noto strategico dedicato al mondo Marvel di Firaxis Games, autori di XCOM, si è finalmente mostrato, parliamo di Marvel’s Midnight Suns – The Awakening, anche se purtroppo non abbiamo ancora avuto modo di scoprire di più sul gameplay, che verrà svelato l’1 settembre.

Halo Infinite

La data d’uscita di Halo Infinite è stata finalmente annunciata, parliamo dell’8 dicembre 2021, giorno già emerso grazie a diversi leak. È stata anche presentata una versione di Xbox Series X e un controller Xbox Elite Wireless a tema per lo sparatutto.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West è stato rinviato al 2022, precisamente alla giornata del 18 febbraio, ma finalmente è presente una data d’uscita per la nuova esclusiva PS4 e PS5. Guerrilla ha annunciato la patch di Horizon Zero Dawn per PS5, che porta il gioco a 60 fps.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Il nuovo trailer di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga avrà sicuramente fatto piacere ai fan che non vedono l’ora di mettere mano sul gioco, il quale riprenderà gli avvenimenti di tutti e 9 i film principali.

Super Monkey Ball Banana Mania

Morgana, noto personaggio di Persona 5, entrerà a far parte di Super Monkey Ball Banana Mania, come DLC. Il gioco uscirà il 5 ottobre, mentre Morgana arriverà il 2 novembre

Saints Row

Un reboot di Saints Row è stato annunciato ufficialmente con un nuovo trailer scoppiettante, il quale ha messo in gioco la pazzia che i giocatori troveranno all’interno di questa nuova esperienza.

JETT: The Far Shore

JETT: The Far Shore si è mostrato nel corso dell’Opening Night Live della Gamescom 2021, il trailer che vedete qui di seguito ha confermato la data d’uscita: il 5 ottobre 2021.

New World

Dopo il successo riscontrato dai giocatori per l’alpha di New World, Amazon ha annunciato ufficialmente la nuova beta aperta, che si terrà a partire dal 9 settembre 2021.

Death Stranding Director’s Cut

Finalmente, abbiamo potuto ammirare da vicino alcune delle nuove feature e novità della Death Stranding Director’s Cut, fra nemici, mappe e metodi di spostamento, il gioco è in arrivo su PS5 il 24 settembre.

Call of Duty: Vanguard

Una prima demo di Call of Duty: Vanguard è stata presentata, questa ci ha mostrato il gameplay del gioco ambientato nella seconda guerra mondiale, con una grafica davvero spettacolare.

TMNT: Shredder’s Revenge

Con uno stile retro che ha carisma da vendere, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge si è mostrato di nuovo, il beat ’em up ospiterà anche April O’Neil assieme alle note tartarughe ninja.

Cult of the Lamb

Un gioco davvero particolare che agisce sotto l’etichetta dello sviluppatore Devolver Digital si è mostrato alla Gamescom, parliamo di Cult of the Lamb, che con un trailer oscuro e misterioso accoglie i giocatori all’interno dello strano mondo che offrirà nel 2022.

DokeV

Direttamente da Pearl Abyss, autori di Black Desert, un nuovo gioco si è mostrato con un trailer abbastanza lungo. Parliamo di DokeV, che fra musica pronta a entrarvi nelle orecchie e colori più vivi che mai, il titolo ha già carisma da vendere.

Sifu

Vogliamo infine parlarvi di Sifu, il quale ha finalmente una data d’uscita ufficiale, ovvero il 22 febbraio 2022. Si tratta di un gioco sulle arti marziali in cui la morte porterà il protagonista a invecchiare ogni volta di più.