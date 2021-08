Xiaomi annuncia la fine del marchio “Mi” per i suoi prodotti

Come confermato da Xiaomi, entro il terzo trimestre di quest’anno, l’obiettivo è far sparire dal mercato il marchio Mi, per evitare confusione fra i clienti.

Nel corso degli ultimi mesi, Xiaomi è riuscita a consolidare il proprio successo e la sua posizione nel mercato, ma sembra che ciò l’abbia portata a dover compiere una scelta alquanto importante. Parliamo nello specifico del brand Mi, il quale fa parte dei molteplici marchi della compagnia che risultano alquanto importanti per le sue lineup, e che sembra però sia diventato purtroppo un problema con l’aumentare dell’utenza.

Come ripreso da Gizmochina, Xiaomi ha utilizzato il brand Mi per circa 10 anni, e lo abbiamo recentemente visto proprio per il nuovo Mi Mix 4, poiché questo è stato fino a oggi più vivo che mai. Molto presto però, già entro la fine di quest’anno – e di conseguenza anche per lo smartphone in questione (che diventerebbe Xiaomi Mix 4) – la scritta Mi verrà rimossa del tutto, per via della confusione che questa ha creato per alcuni utenti, si parla di un cambiamento che avverrà entro in terzo trimestre.

Come spiegato da una spokeperson, la scritta Mi verrà semplicemente rinominata e chiamata Xiaomi, unificando i prodotti dell’azienda, evitando che si creino differenze fra i vari articoli; il tutto potrebbe richiedere del tempo per venire applicato in tutti i paesi.

In questo modo, troveremo i prodotti Xiaomi che risulteranno esperienze principalmente premium, di conseguenza più orientati verso la fascia medio-alta, e invece la serie Redmi che punta a creare innovazione a un prezzo più basso, con un occhio di riguardo per l’udienza più giovane.

Anche tutti i loghi verranno aggiornati per continuare su questa stessa linea d’onda, e ridurre la possibile confusione che potrebbe riguardare gli utenti quando s’interfacciano per la prima volta ai gioiellini del colosso cinese. Avremo presto modo di poter scoprire di più sulle novità in cantiere, grazie al nuovo evento di settembre, ve ne abbiamo parlato in questo articolo.