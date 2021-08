WhatsApp arriva in beta anche su macOS e Windows

Come confermato, la beta di WhatsApp è finalmente disponibile anche per i PC che utilizzano macOS o Windows, e possono ora fruire del programma in anteprima.

Finalmente WhatsApp ha deciso di espandere i propri orizzonti per quel che concerne i test dell’applicazione di messaggistica, finendo per aprire le porte alla beta anche agli utenti che utilizzano un PC. Nello specifico, come riportato da WABetaInfo e ripreso da 9to5Mac, abbiamo a che fare con una versione per Windows e macOS della beta, la quale è già arrivata e permette – come avviene su mobile – di provare in anteprima i cambiamenti che la compagnia ha intenzione di introdurre all’interno degli update pubblici in seguito ai relativi test per sicurezza e stabilità.

Sembra che il tutto sia pensato nello specifico anche per migliorare il supporto al multi-dispositivo. Una volta entrati a far parte del programma, diventa possibile ricevere in maniera automatica tutti gli aggiornamenti in anteprima, facendo infatti parte del canale preferenziale che si occupa di testare le novità in arrivo sull’app. Si inizia innanzitutto con dei miglioramenti per la registrazione dei messaggi vocali, visto che gli utenti possono ora vedere le onde del volume mentre registrano, nonché mettere in pausa il messaggio e ascoltarlo prima di inviarlo, novità che pare siano già in sviluppo anche per la versione iOS di WhatsApp.

Ovviamente, al fine di supportare il sistema gli utenti possono accedere alle impostazioni sulla versione desktop e contattare l’assistenza, inviando eventuali screenshot per permettere loro di capire quali sono i problemi che stanno riscontrando. In questo modo, grazie al feedback, WhatsApp ha la strada spianata per l’implementazione delle novità, e gli utenti che fungono da beta tester possono invece sfruttare in anteprima i vantaggi di programmi come questo.

Staremo a vedere quali saranno i prossimi aggiornamenti che arriveranno su macOS e Windows per i suddetti testing, sperando che la compagnia abbia in serbo novità particolarmente importanti e la decisione di avviare il tutto sia arrivata anche per questo.