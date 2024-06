ChatGPT è l’app di intelligenza artificiale che permette in poco tempo di elaborare testi, immagini, video e realizzare, grazie alle sue funzionalità, una serie di lavori in tempi ridotti. Nel corso del mese di giugno, si era parlato della novità imminente, ma si attendeva che il grande giorno arrivasse, e così è stato, dopo tante chiacchiere è giunta l’ufficialità.

Sono trascorse poche ora da quando il mondo Apple può sospirare lietamente per la grande novità del giorno. L’app ChatGPT è a tutti gli effetti disponibile per i dispositivi macOS. Come sempre, l’azienda mette in atto servizi e scorciatoie in grado di garantire la massima efficienza dai servizi resi con i suoi dispositivi.

Basterà la combinazione da tastiera Opzione + spazio per avere l’accesso rapido nei momenti successi all’installazione dell’app ChatGPT. Non si tratta di una novità sorprendente, perché gli utenti del sistema sono già abituati a questo genere di scorciatoie nell’uso dei dispositivi, ma può essere comunque molto utile.

A chi è rivolata l’App ChatGPT per macOS

Sono tante le funzioni che l’applicazione ChatGPT mette a disposizione degli utenti, sia di quelli che la utilizzano a pagamento, sia di chi preferisce usufruire del servizio gratuito. Non solo si richiamerà l’app con la scorciatoia di cui sopra, ma si potranno fare molte altre cose, come scattare screenshot veloci direttamente nell’app, oppure caricare file e o anche altre fotografie.

Inizialmente, si era diffusa la voce che l’app sarebbe stata disponibile solo per gli utenti Mac, ossia per quelli in abbonamento Plus. Con grande piacere per tutti, è stato reso noto che l’app ChatGPT si è resa accessibile a tutti gli utenti. Non si fermano qui le news trapelate nel corso dell’evento WWDC.

Infatti, sappiamo che l’accesso all’app ChatGPT potrà avvenire anche dai dispositivi mobili, iPad e iPhone. Tramite le funzioni di Siri e altri strumenti di scrittura, sarà facile usufruire del supporto concesso dalla famosa app di intelligenza artificiale. La distribuzione avverrà gradualmente durante l’anno, approfittando anche del lancio dei nuovi dispositivi, che permetteranno agli utenti amanti del marchio con la “mela” di avere a disposizione l’app ChatGPT.