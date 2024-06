Durante la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024, Apple ha presentato una serie di innovazioni software e funzionalità abilitate all’intelligenza artificiale, volte a rafforzare la competitività dell’azienda in un mercato sempre più dominato da giganti tecnologici come Microsoft e Alphabet. Questi aggiornamenti mirano a rivitalizzare le vendite in calo e dimostrare agli investitori i progressi di Apple nel campo dell’intelligenza artificiale.

Funzionalità AI di Apple

Apple ha introdotto “Apple Intelligence“, una suite di funzioni generative basate sull’intelligenza artificiale che saranno integrate nelle applicazioni native dei più recenti sistemi operativi per iPhone, Mac e iPad. Tra le principali innovazioni troviamo:

Integrazione di ChatGPT : Apple sta incorporando questa tecnologia per consentire ai suoi sistemi di comprendere meglio immagini e documenti e agli utenti di comporre e modificare i messaggi di testo.

Apple Intelligence sarà disponibile su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad e Mac con chip M1 e successivi.

Aggiornamenti dei Sistemi Operativi

Apple ha anche svelato importanti aggiornamenti per i suoi sistemi operativi, migliorando l’esperienza utente e aggiungendo nuove funzionalità:

macOS Sequoia : Introduce iPhone Mirroring, che consente di visualizzare e interagire con lo schermo del telefono sui computer Mac.

VisionOS 2: Presenta controlli gestuali e foto spaziali migliorati.

Aggiornamenti delle Applicazioni

Le applicazioni di Apple ricevono anch’esse importanti aggiornamenti:

Safari : Introduce la funzione Highlight, che consente di visualizzare informazioni chiave su una pagina web, come la posizione di un ristorante o l'ascolto di un brano musicale direttamente da un articolo.

Image Playground : Un nuovo strumento di generazione di immagini.

: Un nuovo strumento di generazione di immagini. Foto: Migliorata la ricerca e introdotta la possibilità di trovare momenti specifici nei videoclip.

Con queste innovazioni, Apple mira a migliorare significativamente l’esperienza utente, sfruttando l’intelligenza artificiale per rendere i suoi dispositivi più intelligenti e intuitivi. Gli aggiornamenti sono progettati per mantenere Apple all’avanguardia nel settore tecnologico, continuando a soddisfare le esigenze degli utenti e degli investitori. Gli aggiornamenti e le nuove funzionalità annunciate durante la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024 saranno disponibili per gli utenti a partire dall’autunno 2024. Apple rilascerà versioni beta dei sistemi operativi per gli sviluppatori e, successivamente, per il pubblico nelle prossime settimane, permettendo agli utenti di testare le nuove funzionalità prima del rilascio ufficiale.