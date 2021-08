Tesla Bot: presentato un robot umanoide all’IA Day

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha recentemente stupito il pubblico parlando – quando in realtà nessuno se lo sarebbe aspettato – di una novità particolarmente importante per quel che concerne il mondo della robotica, ovvero un vero e proprio robot umanoide di Tesla. Il tutto è avvenuto infatti durante l’AI Day, quando il focus si è spostato a un certo punto dalle auto al nuovo gioiellino della compagnia in questione.

Come confermato dal CEO di Tesla, il modello dovrebbe arrivare già nel corso del prossimo anno attraverso un prototipo, ma non è ancora chiaro quando e sè verrà mai avviata un’eventuale produzione su larga scala in seguito ai primi tentativi della compagnia. Il tutto punta ad essere realizzato grazie all’esperienza che l’azienda ha accumulato nel campo dell’intelligenza artificiale per via dei molti sistemi che rendonono i propri veicoli particolarmente comodi, per via della presenza di moltissime feature, di cui la più importante è sicuramente il Full Self Driving (questo è recentemente arrivato in beta, ve ne abbiamo parlato all’interno di questo articolo).

L’imprenditore ci ha tenuto a spiegare alcune limitazioni che la macchina in questione presenterà, specificando che questa è pensata per essere amichevole con l’uomo. Il tutto è stato studiato principalmente a livello meccanico, per permettere agli umani di superarla senza troppi problemi. Il suo nome in codice sarà “Optimus”, e presenterà uno schermo al posto della faccia, il quale fornirà informazioni importanti. Si parla di un peso di meno di 60 Kg, e di un’altezza di circa un metro e ottanta centimetri.

Il tutto non è stato pensato per sostituire l’uomo nelle sue attività, ma per svolgere compiti che non risultano sicuri per le persone, ma si parla anche di azioni ripetitive o noiose. Stando all’idea di Musk, in futuro il lavoro fisico potrà essere un’opportunità, e le macchine permetteranno quindi di far scegliere alle persone se questi vorranno compierlo o meno.