Tesla farà provare il Full Self-Driving al prezzo di 199 $ al mese

Tesla permetterà a chi possiede una sua vettura, di provare il nuovo Full Self-Driving pagando un costo mensile, al posto di spendere la cifra completa per avere in definitiva il computer FSD sulla propria auto.

Dopo molti rinvii è stato finalmente rilasciato il sistema Full Self-Driving, FSD, e sembra che sarà possibile utilizzarlo senza pagare la cifra intera per averlo a bordo. L’applicazione su smartphone infatti mostra una sorta di sottoscrizione da 199 dollari al mese che permetterebbe di usufruirne. Il prezzo si abbassa a 99 dollari poi per chi ha invece l’Autopilota Migliorato, funzione che gli utenti potevano acquistare fino a un po’ di tempo fa, quando è stato interrotto.

Per poter utilizzare il servizio servirà avere sulla propria auto un computer FSD, che da solo costerà 1.500 dollari. Oltre a questo, ci sarà da pagare l’abbonamento mensile o acquistare il pacchetto per intero al costo di 10.000 dollari.

Tirando le somme, questa promozione permetterebbe di testare la funzionalità – a patto che già abbiate installato l’hardware necessario sulla vostra auto – senza dover sborsare l’elevata cifra che costerebbe il servizio in unica soluzione.

Questo abbonamento non ha vincoli di qualche tipo e non richiede un minimo di utilizzo: potrete quindi attivarlo, sfruttare per un mese il Full Self-Driving, poi disattivarlo e riattivarlo quando vorrete. In questo caso potrete anche attivarlo giusto per testare il servizio e magari, dopo aver scelto se volerlo o meno, passare al pagamento in unica soluzione.

A conti fatti dopo 50 mesi (4 anni circa) di abbonamento si raggiungerebbe il costo totale del miglioramento, e per questo l’idea della tariffa mensile è utile e funzionale solo per eventuali trial, per chi non usa così frequentemente la propria auto o per chi gradirebbe questa funzione solo in caso di lungo viaggio, cosa che non si verifica costantemente.

