Samsung Galaxy Z Fold 3: il primo update è già arrivato

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 3 non è ancora stato rilasciato, visto che durante il suo Samsung Unpacked la compagnia ha confermato come data di lancio il 27 luglio 2021, ma pare che il supporto per il dispositivo sia già partito a gonfie vele ancora prima del debutto. Come riportato da SamMobile infatti, un update è arrivato in anticipo rispetto al rilascio, e punta a migliorare le possibilità del flaghsip Android.

Questo presenta il codice F926BXXU1AUGB, ed è principalmente pensato al fine di rendere differente (in positivo) l’esperienza degli utenti. Per quel che concerne la sicurezza troviamo la patch dell’1 luglio 2021, che dovrebbe essere quella del day one. Questa sembra sarà aggiornabile con ottime probabilità direttamente al nuovo standard di agosto, anche se il tutto non è per il momento purtroppo ancora confermato in via ufficiale, seppur risulti particolarmente probabile.

Una volta ricevuto il device, gli utenti potranno recarsi negli update del software al fine di scaricare e installare la nuova versione, dopo aver configurato i primi aspetti del nuovo pieghevole ed essersi collegati a una rete, possibilmente Wi-Fi al fine di evitare l’eccessivo consumo di dati sin dal primo utilizzo. Grazie a questo passaggio sarà possibile assicurarsi del fatto che lo smartphone farà girare l’ultima versione disponibile, con il tutto che può essere ovviamente impostato come automatico e funzionare senza ulteriori procedimenti necessari nel corso dei prossimi anni.

Speriamo che ovviamente Samsung faccia il possibile per migliorare il sistema anche in seguito al lancio, attraverso corposi update che aggiungano nuove funzionalità e aumentino le effettive potenzialità del nuovo dispositivo. Prima di lasciarvi, ci teniamo a rimandarvi al nostro articolo in cui abbiamo approfondito il device e tutte le caratteristiche in seguito all’annuncio, parlando ovviamente allo stesso modo del Galaxy Z Flip 3, potete consultato al seguente link.