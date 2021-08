Google Pixel 6 arriverà senza caricatore incluso

Google ha confermato che dopo il suo Pixel 5a 5G i prossimi dispositivi non includeranno un caricatore nella confezione, il che vale anche per i nuovi Pixel 6.

Nel corso degli ultimi anni, sono molte le aziende che hanno deciso di cambiare la propria politica relativa ai caricatori, i quali in diversi casi non vengono più infatti inclusi all’interno della confezione degli smartphone, com’è invece stata sempre consuetudine. Anche Google ha deciso di promuovere questa idea, confermando che il suo nuovo Pixel 5a 5G (trovate a questo link tutti i dettagli sul device) sarà l’ultimo dispositivo dell’azienda a presentare il caricatore nella confezione.

Purtroppo infatti, i nuovi flaghsip Pixel 6 e Pixel 6 Pro non avranno la stessa fortuna, e stando a quanto dichiarato anche tutti gli altri in seguito. L’azienda, come riportato da 9to5Google, nel corso dello scorso anno si è preoccupata di fornire un caricatore USB-C da 18W con tutti i suoi Pixel, con anche interessanti abbinamenti dei colori.

La dichiarazione è stata fornita alle pagine di The Verge, le quali hanno divulgato la notizia in questione. Sembra che le ragioni stiano dietro al fatto che bene o male la maggior parte delle persone possiede un caricatore USB-C, il che in realtà ha abbastanza senso se si considera che parliamo di dispositivi flagship. Non sappiamo al momento se la decisione andrà all’effettivo a impattare tutti gli smartphone Pixel che usciranno nel corso dei prossimi anni, considerando che il feedback dell’utenza potrebbe portare l’azienda a fare marcia indietro per questo specifico argomento.

La compagnia ha già ridotto le dimensioni della confezione per una questione di ecosostenibilità, e quest’ulteriore passo avanti le permetterà di perseguire ulteriormente l’obiettivo, anche se molti utenti saranno costretti a comprare un caricatore a parte nel caso in cui non ne posseggano già uno. Sapevate che secondo un rumor il nuovo SoC Tensor dei Pixel 6 potrebbe essere un Exynos? Ve ne abbiamo parlato in questo articolo.