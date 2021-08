Google Pixel 6: il SoC Tensor è in realtà un Exynos?

Stando a una teoria spuntata in rete nelle ultime ore, per via di un particolare dettaglio, sembra che il nuovo SoC tensor dei Google Pixel 6 possa essere un Exynos.

Sono passati pochi giorni da quando Google ha mostrato al mondo i suoi nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, parlando in maniera dettagliata dei dispositivi e lasciando però alcuni dubbi su un particolare dettaglio. Si parla del SoC, che prende il nome di Tensor e sembra sia un chip realizzato su misura dall’azienda come fascia high-end, nonché basato nello specifico sull’intelligenza artificiale. Stando però a una teoria spuntata in rete, pare che il Tensor potrebbe essere in realtà un chip di una serie Exynos, proprio la stessa che supporta la serie Samsung Galaxy S21.

Come spiegato infatti sulle pagine di Gizmochina, che hanno ripreso la teoria, l’Exynos 9855 ha come nome in codice “Whitechapel” proprio lo stesso del Tensor di Google, e si tratta di un dispositivo alquanto avanzato, che si adatterebbe di conseguenza in maniera perfetta alle potenzialità che il nuovo gioiellino del colosso punta a portare sul mercato.

Considerando che si tratta del primo vero e proprio SoC custom di Google, in collaborazione con Samsung, il tutto acquista senso in particolar modo, e c’è quindi da considerare che la teoria ha all’effettivo delle basi fondate, anche se non ci sono in alcun modo prove eclatanti in merito che possano confermare la questione, almeno per il momento.

Prima di lasciarvi, cogliamo l’occasione per rimandarvi al nostro articolo di approfondimento legato ai nuovi Pixel 6, in cui vi abbiamo parlato nello specifico dei nuovi gioiellini realizzati da Google. Potete consultare il testo semplicemente accedendo al seguente link. Per il momento, non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni da parte di Google sul nuovo SoC, considerando che anche Samsung potrebbe intervenire sulla questione nel corso delle prossime ore al fine di smentire o confermare la teoria apparsa in rete per via dell’indizio.