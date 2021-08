Google Pixel 5a 5G è ufficiale, ma non uscirà in Italia

Google ha ufficialmente svelato al mondo il suo nuovo smartphone Pixel 5a 5G, fornendoci tutti i dettagli del dispositivo, che purtroppo non arriverà in Italia.

Nel corso della giornata di ieri vi avevamo parlato di un rumor che vedeva il nuovo Google Pixel 5a 5G essere mostrato da parte del colosso proprio nella giornata di oggi, trovate il nostro approfondimento a questo link, e infatti così è stato. Google ha infatti presentato tutti i dettagli relativi al nuovo smartphone, che punta a evolvere le potenzialità del suo “vecchio” Pixel 4a 5G e offrire migliori performance.

Rispetto al precedente modello abbiamo a che fare con un display leggermente più grande, il quale passa infatti a 6,34 pollici, rispetto ai precedenti 6,2 pollici; questi resta ancora un OLED con risoluzione 1080p e refresh rate di 60 Hz. Abbiamo questa volta l’arrivo della certificazione IP67 e un miglioramento netto per quel che concerne la batteria, la quale passa invece da 3.885mAh a 4.680mAh.

Lo Snapdragon 765G già usato per il precedente modello è ancora ovviamente più che al passo con i tempi, almeno per quel che concerne la fascia media, e Google ha deciso quindi di non cambiare SoC e restare sulla stessa linea d’onda, offrendo solo lievi miglioramenti atti a soddisfare chi non ha acquistato il suo Pixel 4a 5G. Il nuovo modello è quasi un antipasto rispetto ai prossimi Pixel 6, di cui l’azienda ha già parlato approfonditamente (trovate a questo link il nostro riassunto), e di cui mancano però ancora diversi dettagli chiave, che speriamo di poter scoprire presto.

Purtroppo, è stato confermato che almeno per il momento lo smartphone non arriverà in Italia. Questo verrà lanciato nella giornata del 26 agosto con l’unica colorazione Mostly Black, ma grazie alle diverse cover potrà essere differenziato in base ai gusti degli utenti. Il prezzo di lancio è di 449 dollari, 50 in meno rispetto al suo fratello più grande.