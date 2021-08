Google Pixel 5a potrebbe essere presentato domani

In questi giorni si è parlato molto della nuova serie di smartphone Pixel 6 realizzata da Google, ancora piena di misteri, visto che non conosciamo i dettagli del nuovo SoC Tensor e altre novità. Sembra tuttavia che il colosso potrebbe essere attualmente al lavoro su un dispositivo molto più vicino, che di conseguenza precederebbe la nuova linea, come è emerso da delle foto leakate in rete. Il tutto è arrivato da un negozio di riparazioni, che ha svelato al mondo l’esistenza del Pixel 5a, il quale sembrerebbe tra le altre cose a dir poco vicino.

All’infuori delle prime specifiche del leak, abbiamo infatti scoperto che questo dovrebbe essere svelato proprio nella giornata di domani, 17 agosto 2021. Il tutto non è ancora confermato ovviamente, ma ne sapremo presto di più sulla questione, considerando la data vicinissima. La notizia è stata riportata da Android Police, con anche le prime foto del nuovo device, le quali confermano all’apparenza alcune dichiarazione emerse relative al dispositivo dal prezzo budget.

Il device in questione offrirebbe come si nota un setup delle fotocamere quadrato, con due sensori e un flash dedicato. La batteria dovrebbe essere alquanto più grande rispetto al precedente modello, visto che parleremmo di un aumento da 4.680mAh a 3.800mAh. Stando a quanto rivelato, si parla nello specifico anche di un supporto per il jack da 3,5 mm, considerano però che per il momento non è stata fatta menzione delle reali specifiche tecniche che il device potrebbe offrire.

Al contrario di un chip simile al nuovo Tensor, si parla però di uno Snapdragon, di cui non abbiamo tuttavia alcuna novità. Aspettiamo quindi di scoprire quando il device in questione uscirà, sempre che Google confermi la situazione nella giornata di domani. Si parla attualmente di un prezzo di lancio che si aggira intorno ai 450$.