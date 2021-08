Walmart ricerca un responsabile per le criptovalute

Walmart è attualmente alla ricerca di una figura dedicata alla gestione di prodotti legati alle valute virtuali, come conferma un annuncio di lavoro riportato sulle pagine di Bloomberg. Si parla nello specifico anche di pagamento attraverso le criptovalute, con una mossa che sembra a tratti simili a quella recentemente confermata da Amazon, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nell’articolo che trovate a questo link.

Nello specifico, parliamo della professione indicata come Cryptocurrency and Digital Currency Product Lead, che dovrà occuparsi dello sviluppo di strategie legate alle valute virtuali e di una roadmap del prodotto. Troviamo nell’annuncio diverse responsabilità segnate, fra cui anche l’identificazione di investimenti legati al mercato delle criptovalute, come possibili partnership. Di conseguenza, viene quindi suggerito il fatto che Walmart potrebbe essere interessata a investire nel settore valutando eventuali fini speculativi, all’infuori della realizzazione di un sistema che sia in grado di migliorare le potenzialità della sua catena di vendita.

In questo periodo, all’infuori di Amazon e Walmart, sono moltissime le grande aziende che decidono in un modo o nell’altro di investire nel settore, assumendo anche personale specializzato per diverse operazioni. Durante la pandemia le criptovalute sono diventate molto più popolari, e si avviano giorno dopo giorno verso lo standard della normalità, considerando che sempre più piattaforme decidono di accettarle come forma di pagamento. Vi abbiamo recentemente parlato di una rivoluzione targata AMC, che ha concesso l’utilizzo dei Bitcoin per pagare il biglietto del cinema, trovate qui il nostro approfondimento.

Staremo a vedere quali saranno in realtà gli scopi del colosso nel corso dei prossimi mesi, quando avrà trovato la figura che ricerca e il processo di lavoro sarà iniziato. Con buone probabilità, scopriremo quindi presto quali sono gli obiettivi finali a cui Walmart sta effettivamente aspirando.